«Questa mattina l’Asl mi ha comunicato che i casi positivi sul nostro territorio sono 26. Sono quasi tutti asintomatici, quindi in buone condizioni di salute, e sottoposti a sorveglianza medica con isolamento. Il dato è cresciuto vertiginosamente nell’ultima settimana». A rivelarlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che aggiunge: «I contagi in Regione Campania aumentano a dismisura. È arrivato il momento di rigare nuovamente dritti. È fondamentale in questo periodo contenere. Inizierò una nuova task force».