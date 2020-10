«Da pochissimo abbiamo terminato con il dipartimento di contattare le famiglie che annoverano casi di persone positive. A fronte di 5 guariti si registrano ben 8 nuovi positivi». A dirlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che aggiunge: «Parliamo sempre di persone in buono stato di salute, già messe in isolamento ed alle quali ê stato prontamente attivato il protocollo».

E ancora: «Oggi tocchiamo quota 41 contagiati. A molti non è ancora chiara l’importanza del momento. Il nuovo Dpcm dà ampi poteri ai Sindaci. Preparatevi perché non guarderò in faccia a nessuno. Troppi giovani in giro assembrati e senza mascherine».