Abusi edilizi in un’area desinata ad uso agricolo, un lavoratore impiegato in ”nero” e dipendenti ”monitorati” attraverso un impianto di videosorveglianza abusivo. Proprietario denunciato e attivita’ chiusa. E’ accaduto a Boscoreale, dove i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del nucleo operativo del gruppo Tutela del lavoro e al personale dell’ufficio Tecnico del Comune, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno controllato una ditta operante nel settore della lavorazione della pietra lavica.

I militari dell’Arma hanno scoperto che il titolare, un uomo di 43 anni, aveva realizzato alcuni manufatti edili adibiti ad aree di lavorazione ed a uffici commerciali senza avere alcuna autorizzazione, in un’area per giunta destinata ad uso agricolo. Notificate nella circostanza sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro e contestate diverse violazioni della normativa antinfortunistica. Negli uffici inoltre e’ stato individuato un lavoratore in ”nero” e un impianto abusivo di videosorveglianza, realizzato – secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine – per monitorare l’attivita’ dei dipendenti.