È operativo da questa mattina a San Giorgio a Cremano il drive-in per la somministrazione dei tamponi rino-faringei. La struttura, trovata dal Sindaco Giorgio Zinno, grazie alla sinergia con i privati, si trova in via Marconi 16, di fronte alla sede della Asl, ed è stato allestito in una struttura concessa in comodato d’uso dalla famiglia Fico che ne è proprietaria. Al drive in potranno accedere i cittadini residenti a San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio e saranno sottoposti al test direttamente dalla propria auto. Naturalmente potranno effettuare il tampone solo coloro che sono stati autorizzati dalla Asl tramite la piattaforma dedicata con appuntamento prestabilito.

La struttura in via Marconi è un luogo strategico anche dal punto di vista logistico perchè consente alle auto di entrare e attendere il proprio turno, senza creare criticità. I volontari di Protezione Civile sono impegnati a supporto dell’organizzazione per gestire il flusso di auto e garantire la massima sicurezza. «La Asl cercava da tempo dei locali idonei per realizzare un drive in anche nella nostra città – spiega il sindaco Giorgio Zinno – snellendo così la mole di persone che finora potevano recarsi solo a San Sebastiano al Vesuvio. Grazie alla disponibilità dei privati siamo riusciti a trovare una struttura adeguata e la direttrice del distretto 54 della Asl Na3 Sud, Maria Teresa Stocchetti, si è subito impegnata per renderlo immediatamente operativo».