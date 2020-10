Colpo dei ladri l’altra notte a Sarno. Svaligiato il noto bar-ristorante “Il Cavaliere”, situato in via Sarno-Striano proprio all’ingresso del casello autostradale dell’A30. La banda ha portato via valori bollati, gratta e vinci, sigarette, banconote, monete e oggetti vari per un danno da migliaia di euro.

I ladri hanno agito a volto coperto ma l’intera sequenza del furto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, immagini subito girate alle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti e di identificare gli autori. Il video ha intanto fatto anche il giro di alcuni social.