È online il modulo di autodichiarazione che dovra’ essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti in Campania. L’autocertificazione puo’ essere scaricata sui siti web del ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_aut odichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e dalla polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf L’autodichiarazione e’ anche in possesso degli operatori di polizia e puo’ essere compilata al momento del controllo. Sara’ necessario presentare la certificazione a partire dalla giornata di domani, quando in Campania entrera’ in vigore il divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso le altre province della regione.

Occorrera’ specificare i motivi che giustificano lo spostamento (esigenze lavorative o di salute, scolastiche o di natura familiare e altri comprovati motivi d’urgenza). Inoltre, nella giornata di oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmeranno un’ordinanza che vieta tutti gli spostamenti dalla mezzanotte alle 5 a partire da domani, venerdi’ 23 ottobre. Sara’ necessario esibire l’autocertificazione per indicare gli eventuali comprovati motivi d’urgenza che giustificano qualsiasi spostamento in orario notturno.