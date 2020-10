“Da oggi chiude nuovamente l’Ufficio Centrale delle Poste a Somma Vesuviana, in quanto è stato registrato un nuovo dipendente positivo. Si è preferito richiuderlo. Informeremo tempestivamente la cittadinanza appena avremo notizia della riapertura, la cui data ad ora è incerta. Il mio pensiero è rivolto ai pensionati e sono in stretto contatto con le Poste per fornire loro ulteriori informazioni”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Ringrazio i cittadini perché stanno rispettando le regole però chiedo a quella netta minoranza che invece ancora non le rispetta – ha proseguito Di Sarno – di tutelare la salute degli altri adeguandosi alle regole. Dunque nei negozi piccoli sarebbe auspicabile entrare non più di due alla volta. Indossiamo sempre la mascherina, igienizziamo le mani spesso ed in particolare all’ingresso e all’uscita, manteniamo il distanziamento fisico, non circoliamo dopo le ore 23. I controlli sia diurni che notturni ci sono. Oggi abbiamo 28 nuovi positivi ma anche 15 guariti. La situazione attuale è di 224 positivi attivi di cui 3 sintomatici ed una persona ricoverata ma anche altre 176 persone in sorveglianza sanitaria”.