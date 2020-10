“Purtroppo è di questi minuti la notizia di altri 3 dipendenti comunali positivi, asintomatici. Ho predisposto la chiusura anche per domani di tutti gli Uffici Comunali. Dunque domani a Somma Vesuviana gli Uffici Comunali non riapriranno. In mattinata firmerò un’ordinanza che prevedrà altri provvedimenti”. A dirlo Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Intanto oggi, martedì 20 ottobre, a Somma Vesuviana tutti gli Uffici Comunali resteranno ancora chiusi”. Inoltre chiuderà anche lo sportello Gori. A restare aperto è solo il comando di polizia municipale. Somma Vesuviana conta al momento oltre 110 contagi attivi.