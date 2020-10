Sono 90 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Somma Vesuviana, dato che porta a 310 il numero delle persone attualmente positive nel comune che conta circa 35mila abitanti. “Abbiamo messo 600 persone in sorveglianza sanitaria”, fa sapere il sindaco Salvatore Di Sarno. “Ho scritto poco fa al prefetto di Napoli – aggiunge Di Sarno – chiedendo nuovamente con forza l’aumento di forze dell’ordine sul territorio in coordinamento con la Polizia municipale e ho scritto anche al presidente della Regione Campania e all’Unità di Crisi per chiedere l’istituzione a Somma Vesuviana di un presidio fisso dell’Unità speciale di continuità assistenziale al fine di monitorare anche le persone che sono in quarantena”.

Il sindaco di Somma Vesuviana chiede alla popolazione “di limitare le uscite solo a ciò che è necessario. Alla luce di questi eventi – prosegue – continuo a dire che la decisione di chiudere le scuole, tutte le scuole, assunta da me di concerto con i dirigenti scolastici ed adottata 20 giorni fa è stata giusta, in quanto il problema non solo le scuole ma quello che si è fatto negli ambienti familiari. In questo modo abbiamo evitato che molti altri nostri studenti si ammalassero di Covid per contagi provenienti dall’ambiente extrascolastico”.