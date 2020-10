Stamattina in strada a Somma Vesuviana poche le persone, tutte munite di mascherina, che sono scese per raggiungere le attivita’ commerciali, tre delle quali sono state chiuse per il mancato rispetto delle norme anti-covid. “Ho scritto al Prefetto di Napoli per chiedere ed ottenere un potenziamento delle Forze dell’Ordine – ha spiegato Di Sarno – al fine di azioni comuni con la Polizia Municipale. Ho chiesto anche l’intervento della Polizia Provinciale. In questo modo potremmo avere un forte potenziamento di forze in campo. La situazione e’ pero’ da seguire costantemente”.

Intanto resteranno ancora chiuse le scuole medie ed elementari di Somma Vesuviana “per evitare contatti e per non rischiare ulteriori contagi”. I plessi della scuola media della scuola media “san Giovanni Bosco-Summa Villa” e quelli delle elementari del primo e terzo circolo didattico, erano stati chiusi la scorsa settimana con un provvedimento del sindaco Salvatore Di Sarno a seguito di alcuni casi di covid, e nei giorni scorsi e’ stata anche effettuata la sanificazione. Gli studenti interessati dalla chiusura, ha precisato la fascia tricolore, proseguiranno con la Dad.