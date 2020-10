Aumentano i casi positivi al coronavirus nel comune di Somma Vesuviana. Attualmente i contagi in città sono 70. Lo rende noto, con un comunicato stampa, l’amministrazione comunale. «A Somma Vesuviana altri casi di persone affette da covid. Ad oggi, per la nuova fase, abbiamo 70 casi di cui però 25 sono guariti e 45 sono i positivi attivi. Le persone in isolamento sono 66». Lo ha annunciato poco fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Sul fronte scuola, è da poco terminato al Comune il vertice con i dirigenti scolastici per fare il punto della situazione. «Alla mia presenza, del Comandante dei Vigili Urbani e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, Stefano Prisco – ha proseguito Di Sarno – si è svolto un importante vertice con i dirigenti scolastici. Il tema centrale è stato quello degli assembramenti nei pressi degli edifici scolastici e dunque all’ingresso. Chiediamo ai genitori di usare l’auto solo in casi particolari e di necessità e di collaborare in modo concreto con le istituzioni scolastiche. La misurazione della temperatura va effettuata, ogni mattina, a casa e i genitori devono seguire in modo costante le indicazioni delle istituzioni scolastiche. Stiamo studiando le soluzioni per migliorare la sicurezza al di fuori della scuola».