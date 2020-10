Alunni ed insegnanti: sono sette i positivi in due scuole di Portici, dove dopo i tre casi tra gli alunni del liceo classico Orazio Flacco si aggiungono quelli di una docente della scuola Don Peppe Diana oltre agli altri tre contagi già emersi nei giorni scorsi in altri istituti cittadini. Sono quindi cinque le scuole dove ci sono stati positivi al Coronavirus con intere classi già in quarantena e dove si attendono circa cento tamponi da eseguire per i contatti stretti tra compagni di classe, corpo docenti e familiari dei contagiati. Una situazione dunque tutt’altro che semplice da decifrare e che diventa un ginepraio.