Serie A, ecco la bolletta per portare a casa 360 euro

Un’ altra settimana con i pronostici Serie A Intralotcafè. Questa sera con Fiorentina-Sampdoria prende il via la terza giornata, che si chiuderà domenica con il big match tra Juventus e Napoli.

Ecco dunque i pronostici validi della 3^ giornata di campionato:

FIORENTINA-SAMPDORIA

Allo stadio Franchi di Firenze si affrontano due squadre con obiettivi leggermente diversi in questa stagione. I viola hanno condotto una campagna acquisti importante, anche se c’è l’incognita Federico Chiesa, finito nuovamente nel mirino della Juventus. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso la Fiorentina ha qualità superiori rispetto alla Sampdoria e parte favorita in questa sfida.

Pronostico FIORENTINA-SAMPDORIA 1. Con quota IntralotCafè di 1.70.

SASSUOLO-CROTONE

I padroni di casa puntano ad un piazzamento europeo. Gli ospiti, invece, cercano punti per lasciare l’ultimo posto in classifica ma per loro non sarà semplice.

Pronostico SASSUOLO-CROTONE 1. Con quota Intralotcafè di 1.43.

UDINESE-ROMA

Le due squadre sono partite molto male in questa prima parte della stagione. I padroni di casa hanno perso tutte e due le partite, mentre i giallorossi hanno raccolto un solo punto. Due compagini che, comunque, hanno due obiettivi stagionali ben diversi. I friulani puntano ad una salvezza tranquilla. I capitolini, invece, vogliono tornare in Champions League, ma l’inizio non lascia ben sperare.

Pronostico UDINESE-ROMA 12. Con quota Intralotcafè di 1.24.

ATALANTA-CAGLIARI

Nessun dubbio,andiamo dritti sul successo dei padroni di casa. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre, in più i sardi hanno un allenatore nuovo e quindi hanno ancora bisogno di adattarsi ai nuovi schemi di gioco.

Pronostico ATALANTA-CAGLIARI 1. Con quota Intralotcafè di 1.27.

BENEVENTO-BOLOGNA

Per Benevento e Bologna identico score in questo primissimo scorcio di campionato dove hanno finora collezionato 1 vittoria ed 1 sconfitta. Benevento davanti ad impegno possibile, Bologna comunque favorito, puntiamo sulla doppia.

Pronostico BENEVENTO-BOLOGNA X2. Con quota Intralotcafè di 1.35.

LAZIO-INTER

Lazio e Inter promettono un incontro senza esclusione di colpi. La posta in palio è già altissima, nonostante siamo soltanto agli albori della stagione. I nerazzurri partono avanti, ma attenzione ad eventuali colpi di scena.

Pronostico LAZIO-INTER 12. Con quota Intralotcafè di 1.26.

PARMA-VERONA

In quella che sarà una gara estremamente equilibrata, il Parma è chiamato a reagire e a scuotere la propria classifica, già in questo avvio di stagione. Il Verona, dalla sua, proverà a non perdere il passo, anche se al Tardini potrebbe concedere qualche punto ai padroni di casa.

Pronostico PARMA-VERONA 1X. Con quota Intralotcafè di 1.47.

MILAN-SPEZIA

Nonostante le fatiche di Europa League, il Milan parte nettamente favorito contro il neo-promosso Spezia. Certo, il pericolo passo falso esiste e resta concreto per i rossoneri, che potrebbero concedere qualcosina dinanzi all’entusiasmo e alla voglia di stupire che contraddistinguerà la formazione di mister Italiano.

Pronostico MILAN-SPEZIA 1. Con quota Intralotcafè di 1.27.

JUVENTUS-NAPOLI

Il nuovo abito tattico disegnato da Gattuso, conferma il potenziale offensivo devastante del suo Napoli, ma all’Allianz Stadium bisognerà fare grande attenzione. La Juventus di Pirlo è determinata a fare risultato, dopo il 2-2 dell’Olimpico. Lecito attendersi, dunque, una gara ricca di colpi di scena.

Pronostico JUVENTUS-NAPOLI 12. Con quota Intralotcafè di 1.28.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 360 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!