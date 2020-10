Stop alle lezioni, ma intanto al liceo classico Flacco di via Scalea a Portici aumentano i contagi. Nel liceo classico porticese negli ultimi giorni sono stati riscontarti 16 i positivi ovvero 15 studenti e un docente. Alla base del contagio pare ci sia una festa. Purtroppo, circa sei o sette dei ragazzi positivi, tutti della stessa classe, si sarebbero contagiati partecipando a una festa di 18 anni. Per cercare di contenere il contagio e

permettere la sanificazione, ll liceo classico Quinto Orazio Flacco di Portici va in Didattica a distanza.

A comunicare la scelta una circolare della dirigente scolastica, Iolanda Giovidelli, già prima dell’ordinanza della Regione: «Il giorno 16 a partire dalle ore 8 sarà effettuata una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’Istituto scolastico, a cura di una ditta esterna specializzata; gli assistenti amministrativi lavoreranno in smart working e le attività didattiche si svolgeranno in modalità DAD; domani 17 i collaboratori scolastici effettueranno una pulizia accurata e una disinfezione dei locali. Le attività didattiche si svolgeranno in modalità didattica a distanza».