Le auto erano in fila. E dal marciapiedi venivano eseguiti tamponi Covid 19 alle persone che erano a bordo. Il «drive-through» però non era autorizzato e per questo motivo i carabinieri hanno denunciato due persone mentre una terza è in corso di identificazione. Il fatto è accaduto a Massa di Somma, un comune della zona vesuviana, in provincia di Napoli. Alcuni addetti della Protezione civile hanno notato le auto in fila ed hanno chiamato i carabinieri.

Gli investigatori giunti sul posto hanno accertato che i tamponi venivano eseguiti ai dipendenti di una azienda che ha sede a Napoli. Le due persone denunciate sono il consulente e il socio dipendente. Una terza persona – forse un infermiere – che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, eseguiva i tamponi si è allontanata ma sono in corso indagini per identificarla.