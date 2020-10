«La nostra comunità piange la scomparsa di due nostri anziani concittadini deceduti negli ultimi giorni all’ospedale di Scafati per complicanze dovute al Coronavirus». A dirlo il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che aggiunge: «Vi chiedo di unirci al dolore delle famiglie in un abbraccio virtuale insieme all’intera amministrazione comunale. Consentitemi di approfittare della circostanza per ringraziare tutti i parroci della nostra comunità, per il supporto, la vicinanza, per il sostegno morale. In questi momenti difficili solo la fede può e deve darci forza, per guardare il futuro con speranza».

E ancora: «Intanto vi invito sempre a rispettare le norme anticovid. Continua il pattugliamento della città da parte delle forze dell’ordine, anche nelle ore serali, che ringrazio. Mi affido anche al vostro senso civico e alla vostra responsabilità».