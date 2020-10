«Siamo chiamati in queste ore a intensificare la nostra preghiera per il caro don Leonardo. Una preghiera vera, intensa, sentita, silenziosa, in ginocchio. Chiediamo al Signore, in comunione con la sua famiglia e con la Chiesa albanese, di sostenere don Leonardo nella prova e di accompagnare le azioni e le scelte dei medici e degli operatori sanitari. Per la vita a noi tutti carissima di don Leonardo, ascoltaci Signore». Il vescovo Francesco Marino invita la Chiesa di Nola a pregare per don Leonardo Falco ricoverato presso lo Spallanzani di Roma per Covid. Il sacerdote diocesano, don Leonardo è rientrato d’urgenza dall’Albania dove, come presbitero fidei donum, vive da anni, al servizio della diocesi di Scutari. Il parroco di Saviano, secondo quanto appreso, sarebbe in gravi condizioni ma non attaccato ad un respiratore. Il suo è il ceppo balcanico del Covid, quello che nelle scorse settimane ha fatto qualche vittima anche in Italia. Per lui è stato subito disposto il trasferimento per le cure nel centro d’eccellenza di Roma.