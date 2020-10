Nell’ambito del delicato periodo durante il quale è stato necessario intensificare i servizi di

controllo del territorio e delle attività commerciali per arginare la diffusione del fenomeno

epidemico da Covid 19, per cui i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno intensificato i controlli in vari esercizi e attività per il pubblico.

A Sant’Anastasia, in via Pomigliano, presso una rivendita di generi alimentari i Carabinieri hanno sequestrato penalmente 16 confezioni di miele e prodotti a base di miele posti in commercio recanti informazioni circa il posto di confezionamento difformi alla realtà e non regolamentari.