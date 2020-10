La lite per una donna contesa finisce a coltellate. Accadde a Battipaglia, dove la polizia ha arrestato un 27enne per tentato omicidio. In particolare, nella tarda serata di ieri gli agenti sono intervenuti in via Pergolesi per una lite in strada. Sul posto hanno trovato un giovane accoltellato. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia dove i medici gli hanno curato le gravi lesioni alla coscia ed allo sterno. Gli uomini delle Volanti del Commissariato, dopo rapidi accertamenti, hanno identificato in C.V, battipagliese del 1993, l’uomo che, per cause ancora in fase di completa ricostruzione, ma verosimilmente legate a motivi passionali e a una donna contesa tra i due, ha sferrato le coltellate.

L’autore dell’accoltellamento è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato omicidio ed associato alla Casa Circondariale di Salerno, a disposizione della autorità giudiziaria.