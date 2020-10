“Il plesso scolastico Boccia-Rossilli è stato deprecabilmente vandalizzato stanotte. Per tale ragione le attività questa mattina sono state sospese”. A dirlo è il sindaco DI San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Tra il materiale rotti anche i nuovi banchi utili per il distanziamento.

Il sindaco continua: “Non ho parole per definire l’abominio di criminali che, in un momento delicato come questo, danneggiano (per quale fine?) le scuole della città. Della questione sono già state investite le Forze dell’Ordine, per l’individuazione e punizione dei responsabili”.