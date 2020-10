«Un consigliere comunale, consigliere neoeletto della Città Metropolitana di Napoli ma, soprattutto un amico, Saverio Carillo, è risultato positivo al Covid19». Ad annunciarlo è il sindaco, Vincenzo Catapano: «So di non ledere la sua privacy e che lui stesso si è già attivato per favorire il tracciamento di tutti i suoi contatti stretti».

Il primo cittadino continua: «Auguri di una rapida guarigione Saverio, la mia – la nostra – vicinanza, ed il nostro affetto, a te, come a tutti i cittadini in questo momento positivi». Proprio questa mattina lo stesso sindaco aveva annunciato 15 nuovi contagi in città.