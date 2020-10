«Questa mattina ho voluto verificare di persona che l’ingresso a scuola fosse ordinato». Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano ha quindi mantenuto la promessa di verificare gli assembramenti perlopiù dei genitori davanti alle scuole. Il primo cittadino continua: «Intanto, la Polizia Municipale sta sanzionando coloro i quali dimenticano che a San Giuseppe Vesuviano esistono specifici orari in cui è consentito il carico-scarico merci, che non può avvenire a proprio gradimento, paralizzando il traffico e non facendo circolare i pedoni».