San Giuseppe Vesuviano, attacco al sindaco: «Bilancio in enorme ritardo»

«Ulteriore prova di quanto l’amministrazione Catapano sia allo sbando è data dal ritardo con cui ci avviamo ad affrontare il dibattito sul bilancio di previsione 2020». Con queste parole il consigliere comunale di minoranza Antonio Borriello, torna ad attaccare il sindaco Vincenzo Catapano e la sua squadra di governo locale. «Con questo fondamentale documento il Comune pianifica le spese quali servizi ai cittadini, opere pubbliche, gestione e manutenzione dell’esistente, e le entrate per l’anno successivo. Per capirci, se e quanto si intende investire su scuole, verde pubblico, eventi, promozione della cultura, anziani, minori, sviluppo del territorio, ambiente o infrastrutture, lo si decide nel bilancio di previsione. È evidente, quindi, che questo documento andrebbe discusso e definito entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, l’approvazione del bilancio avviene spesso in enorme ritardo. Nel frattempo, il Comune va avanti in esercizio provvisorio. Tradotto: si gestisce la quotidianità e null’altro. Tutto resta fermo, immobile» ha spiegato il candidato sindaco non eletto, da sempre estremamente critico con la gestione amministrativa di Catapano e della sua maggioranza.

