«Registriamo oggi dieci nuovi casi di positività al Covid19. Per la prima volta, purtroppo, 10 casi in un solo giorno. Oggi ho sentito telefonicamente diversi nostri concittadini risultati positivi, a cui ho espresso vicinanza e sostegno, l’augurio di una pronta guarigione». A scriverlo sui social network è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Ribadisco ancora una volta, e non me ne vogliano i leoni da tastiera: al fine di scongiurare successive drastiche chiusure, non c’è altra strada che quella di ridurre immediatamente e drasticamente qualsiasi attività sociale che non sia strettamente lavorativa, indispensabile o indifferibile, o comunque connessa all’acquisto di alimenti, farmaci o beni di primaria necessità».

E ancora: «Evitare i luoghi al chiuso, indossare le mascherine, ridurre contatti con soggetti non conviventi. Occorre prendere coscienza del fatto che l’esito di questa dura lotta contro il covid è rimessa, in gran parte, alla nostra responsabilità individuale, da cui non è possibile prescindere».