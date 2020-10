Dopo le scuole chiuse per una settimana, arriva anche la chiusura del Comune. Succede a San Gennaro Vesuviano dove il neosindaco Antonio Russo sta affrontando l’emergenza Covid che anche in città sta purtroppo guadagnando terreno. Ad essere positivo al Coronavirus è un consigliere comunale. Motivo per cui la fascia tricolore ha chiuso il Municipio disponendo l’isolamento: “I contatti diretti saranno obbligati all’isolamento fiduciario fino ad eventuale tampone negativo che sarà effettuato non prima di martedì mattina”, spiega il primo cittadino.