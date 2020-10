«A chi voleva informazioni sulla situazione del consigliere comunale di San Gennaro Vesuviano risultato positivo al Covid 19, sono io». Ad annunciarlo sui social è Giusy Ascolese, avvocato appena eletto nell’assemblea cittadina: «Prima di essere consigliere e avvocato sono una mamma, una moglie, ho due genitori di età adulta e tanti altri affetti a me cari. Purtroppo conviviamo con un nemico invisibile e nonostante le precauzioni necessarie ha colpito proprio me, il mio compagno e probabilmente anche mio figlio (attendiamo il suo tampone martedì). Fisicamente stiamo tutti bene in quanto asintomatici, ma faremo la nostra quarantena nel rispetto delle regole e di tutta la comunità. Vi invito oggi più che mai a rispettare scrupolosamente le norme anti contagio e seguire tutte le linee guida delle autorità pubbliche», conclude. Oggi il Comune sangennarese resterà chiuso per sanificazione.