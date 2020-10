«Purtroppo la comunità di Pollena Trocchia registra la prima vittima da Covid19. Si tratta di un un uomo di 69 anni ed era ricoverato presso l’Ospedale del Mare». Ad annunciarlo è il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito che nel suo posto suo social dice anche che l’uomo non soffriva di alcuna patologia: «Ho avuto il piacere di conoscere l’uomo che ci ha lasciato, era una persona speciale, dal cuore grande, che lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Sono addolorato e vicino alla famiglia. Ho raggiunto telefonicamente i familiari per esprimere il cordoglio mio personale e di tutta la comunità di Pollena Trocchia».

Il sindaco aggiunge: «Questa perdita ci ricorda che di Covid si muore e non sempre per patologie pregresse. Testimoniamo la vicinanza a questa famiglia che ha subito questa grave perdita in modo concreto, facendo sì che il suo sacrificio non sia vano, continuiamo a rispettare le norme di sicurezza: mascherine, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani».