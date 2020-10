Stava percorrendo un sentiero nel parco di Veio a Formello quando è precipitato in un dirupo. Protagonista della disavventura un ciclista 30enne di Napoli residente a Fiumicino, che è è stato trovato privo di sensi dai carabinieri e dal 118. Recuperato, è stato trasportato in elisoccorso al Gemelli di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto alle ricerche hanno partecipato i carabinieri della stazione di Formello e Sacrofano, oltre ai militari del Nucleo radiomobile della compagnia Cassia.