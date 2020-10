Pompei, La Cartiera smentisce le voci: «Qui nessun caso di Coronavirus»

Il Centro Commerciale “La Cartiera” di Pompei smentisce le voci inerenti i sospetti casi di Covid. E lo fa con una nota: «Sono circolate voci e messaggi secondo cui dipendenti di alcuni negozi hanno contratto il Covid. Ad oggi confermiamo che non ci sono casi presso il nostro Centro, e che le voci non sono state confermate dagli enti preposti e dall’Asl di riferimento. Tutti i punti vendita del Centro Commerciale La Cartiera sono regolarmente aperti, a tutti i clienti viene rilevata la temperatura all’ingresso del centro e sono disponibili dispenser di sapone sia agli ingressi che all’interno del centro. Continuiamo comunque a sostenere l’importanza dell’applicazione di tutte le norme anti-contagio quali l’utilizzo corretto e continuativo della mascherina, tenere il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro e lavarsi frequentemente le mani, ed i nostri operatori della sicurezza girano per il centro per garantire che le norme vengano applicate».

