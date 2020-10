Maxi-focolaio nella scuola elementare Ponte di via Roma a Pomigliano d’Arco. In tutto i contagiati sono 22, di cui 18 bambini e 4 insegnanti. I piccoli, come racconta il Mattino, hanno tra i 9 e i 10 anni e frequentano la quinta elementare. Al momento nessuno dei bimbi ha mostrato sintomi. Le quattro insegnanti contagiate invece sono tutte a casa con febbre e tosse. Fortunatamente nessuna delle donne ha avuto bisogno di ospedalizzazione.

I tre plessi della scuola, compreso quello materno, al momento sono stati chiusi per sanificazione, fino al 26 ottobre. La dirigente scolastica, Filomena Favicchio, ha comunicato che oltre i controlli all’intera struttura, nel frattempo saranno approfondite le ricerche per monitorare la presenza di altri eventuali positivi.