«Dopo un tampone effettuato ieri in ospedale padre Bruno Montanaro è risultato positivo al Covid. Noi tutti sacerdoti siamo in quarantena in attesa anche noi del tampone». A dirlo è il parroco don Aldo D’Andria della parrocchia di Sant’Antonio da Padova. La chiesta intanto è stata già sanificata, dunque potenzialmente già accessibile ai fedeli.

Padre Aldo aggiunge: «Tutte le attività di catechesi ad ogni livello sono sospese fino a nuove comunicazioni. Mi sto dando da fare almeno perle messe vi aggiornerò, mentre le esequie sono indirizzate tutte alla chiesa di Flocco. Chiaramente si cerca la disponibilità di un sacerdote di un’altra parrocchia per le funzioni religiose. Secondo quanto si apprende don Montanaro avrebbe sintomi anche se per fortuna non particolarmente gravi.