Poggiomarino, ordinanza del sindaco: vietato fermarsi o rallentare davanti alle “squillo”

“Questa mattina ho predisposto un’ordinanza che prevede misure rigide di contrasto alla prostituzione. Da oggi fino al 31 dicembre sarà vietato sostare, fermarsi o rallentare la marcia in via Sandro Pertini ed in via Passanti Flocco”. Ad annunciarlo il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, che aggiunge: “Saranno vietati atteggiamenti e comportamenti offensivi che ledono la dignità umana. Tale misura sarà attuata in collaborazione con la Polizia Municipale ed il comando dei Carabinieri”. Si tratta di un’azione che in tal senso aveva intrapreso anche il predecessore Leo Annunziata già negli scorsi anni e che in qualche modo era riuscita a ridurre grazie ai carabinieri il fenomeno in città che di recente è purtroppo ripreso.

Falanga continua: “È solo il primo passo tra i tanti che metteremo in essere per contrastare un fenomeno che offende la pubblica decenza, turba il libero utilizzo di spazi pubblici e favorisce situazioni igienico sanitarie pericolose”.