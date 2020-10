Primo caso di Coronavirus tra gli alunni delle scuole di Poggiomarino. È successo nel plesso di Via Nuova San Marzano dove una bambina è risultata positiva al Covid. Adesso tutta la classe e gli insegnanti resteranno in quarantena, mentre il sindaco Maurizio Falanga ha disposto l’immediata sanificazione dell’istituto scolastico che come da protocollo resterà dunque aperto per accogliere gli alunni delle altre classi non interessate dal contagio.

A quanto si apprende, oltre alla bambina, sarebbero positive anche altre persone del nucleo familiare. La famiglia gestisce un’attività commerciale in città che chiaramente resterà chiusa fino a quando non finirà il periodo di quarantena da parte della famiglia. «Sanificazione dell’intero plesso scolastico di via Nuova San Marzano effettuata questa sera», ha intanto commentato il primo cittadino Falanga in un video postato sui social.