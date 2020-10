Paura nella casa di riposo del Vesuviano, due anziani positivi al Coronavirus: 110 tamponi

Due casi positivi di contagio da Coronavirus all’interno della casa di riposo per anziani Pio XII nel Comune di Portici. Ad essere positivi al Covid-19 due ospiti della struttura. Il più grave, che a seguito dei test è stato ricoverato presso l’ospedale di Boscotrecase, è un paziente di 77 anni, mentre il secondo, che non presentava sintomi gravi, è rimasto all’interno della casa di riposo situata in viale della Divina Provvidenza, proprio nel centro della città di Portici. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha deciso di effettuare, a titolo precauzionale, una nuova serie di controlli sugli ospiti della casa di riposo. Questa mattina, i residenti della struttura e gli operatori che vi lavorano saranno sottoposti al tampone. A essere sottoposti al controllo per valutare la positività al Coronavirus saranno circa centodieci persone.

