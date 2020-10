Un ”circuito” interno al cimitero per regolamentare ingressi ed uscite in occasione della commemorazione dei defunti. E’ quanto stabilito a Torre del Greco dall’amministrazione comunale. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Palomba, che in una nota spiega come, ”in considerazione della particolare emergenza epidemiologica in atto da Covid-19”, quest’anno ”l’ingresso al cimitero sara’ consentito attraverso un particolare circuito, indicato da apposita segnaletica, che disciplinera’ e veicolera’ gli accessi – previsti dal varco denominato ‘monumentale’ – e le uscite, previste dal varco cosiddetto ‘nuovo”’.

”Si invitano pertanto i cittadini – la raccomandazione che arriva dall’ente – ad osservare con puntualita’ le indicazioni, a rispettare in modo perentorio gli obblighi di uso della mascherina, di distanziamento sociale nonche’ di divieto di assembramenti e di sostare il tempo strettamente utile alla visita ai propri cari in modo da consentire un piu’ agevole flusso della circolazione pedonale”.