«Purtroppo oggi abbiamo avuto un caso di positività anche nell’ambito della scuola materna plesso Maria Cristina di Savoia di Via Genova. Si tratta di un’insegnante immediatamente posta in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione dell’Asl. Sono già stati attivati tutti i protocolli da parte dell’Asl e della dirigente scolastica che ha disposto la sanificazione degli ambienti». A dirlo è il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che aggiunge: «Ciò comporterà la chiusura per tre giorni della scuola materna e l’indagine epidemiologica tra gli scolari e i contatti stretti dell’insegnante. Nel frattempo, insieme all’assessore alla sanità Alessandro Arpaia, abbiamo incontrato le parti sanitarie. Il tavolo tecnico, che sarà coordinato dal Prof. Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha la finalità di procedere, di concerto con i medici di base, nelle azioni e nelle misure intraprese e da intraprendere nella lotta al covid 19. Avevo già chiesto, qualche giorno fa, al direttore dell’Asl Salerno lo screening di massa e oggi ho incontrato l’assenso ed il supporto anche da parte dei colleghi che rappresentano le associazioni mediche del territorio. Non possiamo rischiare un nuovo lockdown e per questo motivo dobbiamo bloccare l’avanzata del virus».