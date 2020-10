A Castellammare di Stabia è scomparsa Annamaria Annunziata, 28 anni. La donna è uscita di casa il 4 ottobre scorso e di lei non si sa più nulla. I familiari, infatti, non hanno sue notizie da ieri ed hanno avvertito prontamente le autorità. Con il passare delle ore, purtroppo, la preoccupazione per le sue condizioni di salute cresce. “Soffre di insufficienza renale e pressione alta, non ha con se le sue medicine”, ha scritto il fratello in un lungo post su Facebook dove spiega quanto accaduto.

Il fratello della donna scomparsa, confidando nel potere dei social network, ha pubblicato un’immagine (purtroppo non troppo nitida, ndr.). Nella descrizione ha raccontato i fatti delle ultime 24 ore. “È mia sorella (purtroppo l’unica foto in nostro possesso, dopo mesi di dieta drastica) è scomparsa da casa tra le 13.30 e le 16.00 di ieri Domenica 4 Ottobre”, si legge su Facebook.

La donna, “28 anni altezza 1.60, magra, capelli scuri, camminata molto lenta, sguardo basso”, sarebbe uscita di casa senza documenti e chiavi di casa. Non avrebbe detto niente a nessuno le sue intenzioni e, stando alle parole del fratello, sarebbe una persona molto timida ed introversa. La famiglia ha prontamente avvisato le autorità competenti, ma ha provato anche a fare rete sui social cercando informazioni utili. La preoccupazione del fratello, infatti, riguarderebbe qualche nuova conoscenza della sorella. L’uomo suppone che “abbia potuto conoscere qualcuno in villa comunale dove le piaceva solitamente passeggiare e che sia stata adescata”.