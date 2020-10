Parcheggiatori abusivi a Napoli, denunciati i tre ripresi ​da Striscia la Notizia

By

Tre parcheggiatori abusivi, di recente protagonisti di un servizio di Striscia la Notizia, più volte sanzionati dalle forze dell’ordine, sono stati denunciati stamattina dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato di Napoli durante un servizio straordinario teso al contrasto del fenomeno tra i quartieri Mercato e Forcella della città. Si tratta di un 40enne trovato «al lavoro» in piazza Guglielmo Pepe (gli agenti gli hanno notificato un ordine di allontanamento); di un 54enne con precedenti di polizia che «prestava servizio» in piazza Duca degli Abruzzi, già sottoposto a un «daspo urbano» e segnalato all’Inps, perché percettore del reddito di cittadinanza (anche a lui è stato notificato un ordine di allontanamento) e di un 43enne, trovato dai poliziotti mentre parcheggiava auto abusivamente nella zona di via Mezzocannone, anche lui già destinatario di «daspo urbano». Anche a lui gli agenti hanno notificato lo stesso provvedimento notificato ai primi due «colleghi».