È Pasquale Fiorillo il neuropsichiatra infantile deceduto ieri per Coronavirus. L’intera comunità di Ottaviano, ma anche quella nolana, piangono la morte del professionista 57enne ricoverato per dieci giorni nella terapia intensiva del Covid Hospital di Scafati dove alla fine è spirato per le complicazioni di carattere respiratorio dovute al Virus.

Il decesso era stato annunciato ieri dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Medico di 57 anni, neuropsichiatra infantile e direttore sanitario del centro diagnostico San Paolino di Nola, Fiorillo era stimato da tutti e molto legato alla sua città. Non si contano in queste ore i messaggi di cordoglio per la famiglia.