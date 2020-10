Viaggiavano su uno scooter e percorrevano la Domiziana all’altezza tra Ischitella e Castel Volturno. Sul tratto in direzione della Tangenziale di Napoli è avvenuta la tragedia: i due sono stati sbalzati in area da un veicolo di passaggio e la situazione è apparsa subito tragica.

Le due persone a bordo del ciclomotore, entrambe di origine africana, sono state travolte e uccise da un’automobile in corsa. Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara così come non lo sono le eventuali responsabilità. Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di appurare i fatti.