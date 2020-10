Servizio straordinario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli di Controllo del territorio tra i comuni di Casoria e Cardito. I militari della compagnia di Casoria, insieme a quelli del NAS partenopeo e del Reggimento Campania hanno identificato oltre 190 persone – molte di queste già note alle forze dell’ordine – e controllato 59 veicoli. Non mancano le contravvenzioni al cds: 31 quelle notificate per violazioni varie come mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco e senza la prescritta revisione. Denunciato un 19enne di Casoria perché trovato in possesso di due pistole a salve senza tappo rosso: una Bruni cal. 8 e una Olimpic cal. 38, prive di cartucce. Passeggiava in strada e quando si è reso conto della presenza di una pattuglia ha provato a disfarsene, lanciandole in un’aiuola.

Stessa sorte per un 21enne già noto alle ffoo, anch’egli di Casoria. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana, pronte per lo smercio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Intensi anche i controlli per il rispetto della normativa anticovid: sanzionata una paninoteca perché non esponeva la cartellonistica informativa per il contenimento della pandemia. Chiusa in via temporanea una paninoteca perché il distanziamento sociale non era rispettato al suo interno e perché rimasto aperto anche oltre l’orario consentito. Per quest’ultima violazione sospeso anche un pub, sorpreso in attività anche oltre l’orario determinato dalla norma anticontagio. Una persona è stata multata perché senza mascherina.