Non si arresta la crescita dei contagi a Torre del Greco: per il quinto giorno consecutivo infatti nella citta’ vesuviana si registra un dato superiore alle dieci unita’ nel numero dei tamponi positivi al Covid-19. Stando a quanto riferisce il sindaco Giovanni Palomba in una nota, i nuovi casi riferiti alla giornata di ieri sono 39. Negli ultimi cinque giorni dunque il numero dei tamponi positivi ha superato quota cento, attestandosi a 104. Ieri sono state registrate anche quattro guarigioni.

Sulla scorta delle notizie fornite dal Centro operativo comunale, di concerto con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale, attualmente a Torre del Greco i cittadini contagiati dal Coronavirus sono 246, cinque dei quali ospedalizzati. Il totale dei negativizzati da inizio pandemia si attesta invece a 153.