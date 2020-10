“Sui cimiteri l’unità di crisi della Regione è stata chiara: o si chiudono o si aprono con regole rigide, chiare, tranquillizzanti, esattamente come stanno facendo molti Comuni. A Poggiomarino hanno scelto la terza via non prevista: aprire senza criteri, affidandosi all’improvvisazione e limitandosi alle raccomandazioni. Intanto i contagi stanno aumentano paurosamente, anche se l’amministrazione comunale ritiene opportuno non comunicarli alla cittadinanza”. A dirlo è il leader dell’opposizione in consiglio comunale, Giuseppe Annunziata.

L’esponente del Pd aggiunge: “Intanto il Centro operativo comunale, opportunamente allargato a esperti, non si è riunito nemmeno una volta. Siete ancora in tempo: fermatevi, ragionate. Fatelo per il bene di migliaia di cittadini, il rischio di conseguenze gravissime è enorme”.