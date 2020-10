Oggi record di contagi in Campania che per la prima volta supera i tremila nuovi casi. Una crescita che si ripercuote in tutti i territori regionali. In particolare restano alti i dati a Napoli, nel Napoletano e nell’area vesuviana. Segue l’elenco per Comuni dei nuovi contagi di oggi

Acerra 23

Afragola 28

Agerola 7

Agropoli 2

Aiello del Sabato 2

Airola 11

Angri 11

Ariano Irpino 3

Arienzo 17

Arpaia 3

Arzano 313

Avella 2

Avellino 10

Aversa 9

Bacoli 5

Barano d’Ischia 5

Baronissi 2

Battipaglia 9

Bellizzi 3

Benevento 24

Boscoreale 16

Boscotrecase 17

Brusciano 6

Caiazzo 2

Caivano 10

Calvi 5

Calvi Risorta 2

Calvizzano 4

Camposano 6

Candida 2

Capodrise 5

Capri 2

Capua 5

Cardito 8

Carife 2

Carinaro 2

Casagiove 6

Casal di Principe 3

Casalnuovo di Napoli 12

Casamicciola 7

Casandrino 10

Casavatore 13

Caserta 32

Casola di Napoli 6

Casoria 44

Castel Campagnano 2

Castel San Giorgio 2

Castellammare di Stabia 35

Castel Volturno 6

Cava de Tirreni 12

Cellole 3

Cercola 14

Cervinara 12

Cervino 4

Cicciano 3

Cimitile 4

Corbara 2

Crispano 2

Curti 7

Dugenta 4

Eboli 4

Ercolano 34

Faicchio 2

Fisciano 2

Flumeri 5

Forio 8

Francolise 3

Frasso Telesino 4

Frattamaggiore 11

Frattaminore 7

Frigento 8

Frignano 5

Giffoni Sei Casali 4

Giffoni Valle Piana 2

Giugliano in Campania 56

Gragnano 21

Grazzanise 4

Grottaminarda 13

Grumo Nevano 7

Gricignano d’Aversa 3

Ischia 9

Lettere 5

Lusciano 5

Macerata Campania 3

Maddaloni 22

Marano di Napoli 35

Marcianise 19

Mariglianella 3

Marigliano 6

Massa di Somma 4

Massa Lubrense 7

Melito di Napoli 16

Mercato San Severino 2

Meta 4

Mirabella Eclano 4

Moiano 12

Mondragone 8

Montecorvino Pugliano 4

Monte di Procida 2

Montecorvino Rovella 9

Montesarchio 9

Montemiletto 2

Montoro 4

Mugnano di Napoli 12

Napoli 450

Nocera Inferiore 16

Nocera Superiore 13

Nola 36

Olevano sul Tusciano 7

Orta di Atella 10

Ottaviano 58

Pagani 23

Palma Campania 6

Paolisi 3

Piano di Sorrento 9

Pietrelcina 3

Poggiomarino 9

Pollena Trocchia 7

Pompei 22

Pontecagnano Faiano 11

Portici 50

Portico di Caserta 2

Positano 5

Pomigliano d’Arco 18

Pozzuoli 27

Procida 3

Qualiano 8

Quarto 18

Roccabascerana 10

Roccapiemonte 8

Roccarainola 3

Salerno 41

San Cipriano d’Aversa 3

San Cipriano Picentino 2

San Felice a Cancello 32

San Gennaro Vesuviano 8

San Giorgio a Cremano 32

San Giuseppe Vesuviano 42

San Marco Evangelista 5

San Nicola la Strada 3

San Paolo Bel Sito 4

San Prisco 5

San Sebastiano al Vesuvio 7

San Valentino Torio 4

Santa Maria a Vico 24

Santa Maria Capua Vetere 12

Santa Maria la Carità 13

Santa Marina 3

Sant’Agata De’ Goti 11

Sant’Agnello 5

Sant’Anastasia 13

Sant’Antimo 23

Sant’Antonio Abate 12

Sant’Arpino 3

Sant’Egidio del Monte Albino 5

Sarno 11

Saviano 18

Scafati 13

Scisciano 7

Serrara Fontana 3

Sessa Aurunca 4

Siano 3

Sicignano degli Alburni 3

Solofra 4

Somma Vesuviana 49

Sorrento 13

Striano 3

Succivo 3

Terzigno 16

Torraca 4

Torre Annunziata 27

Torre del Greco 28

Torrecuso 2

Tramonti 2

Trecase 2

Trentola Ducenta 7

Tufino 3

Vico Equense 9

Vietri sul Mare 2

Villaricca 10

Volla 15