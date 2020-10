Niente banchi singoli, anche nel Vesuviano si scrive usando le sedie

A lezione solo con le sedie ma senza banchi. E’ quanto accade in una classe dell’Istituto superiore ‘Adriano Tilgher’ a Ercolano, scuola ad indirizzo tecnico professionale con sezioni di liceo scientifico. Al rientro in classe dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, gli alunni della 3 A del professionale siedono sulle sedie, distanziate le une dalle altre nel rispetto delle norme prescritte, ma non hanno i banchi monoposto perche’ al momento mancano. Una situazione non agevole, paradossale per qualche genitore che esprime critiche ed e’ sul piede di guerra. Raggiunto al telefono, il dirigente scolastico Giuseppe Montella dice: ” Al momento stiamo allestendo le aule del laboratorio di informatica per sopperire a questo disagio. Un disagio che dovra’ terminare presto perche’ entro ottobre, come annunciato dal Ministero, arriveranno i banchi nuovi”.

