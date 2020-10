”E’ un momento difficile in cui decisioni difficili vanno prese insieme. Serve grande collaborazioni fra le istituzioni, tra Governo, Regioni e citta’ in modo che insieme si possano prendere decisioni migliori a tutela della salute dei nostri cittadini anche per salvaguardare la situazione che diventa sempre piu’ esplosiva dal punto di vista sociale, economico e del lavoro. Credo che questo messaggio di unita’ tra le citta’ di Napoli e Milano e’ un bel segnale per il nostro Paese”. Lo dice in un video sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento al colloquio telefonico avuto oggi con il sindaco di Milano, Beppe Sala, a seguito del quale i due primi cittadini hanno inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri da Walter Ricciardi, consulente del ministro, sulla necessita’ di un lockdown per le citta’ di Napoli e Milano.

Nella lettera, spiega de Magistris, ”abbiamo chiesto al ministro di farci sapere quale e’ la posizione sua e del Ministero e se hanno elementi, dati, circostanze e informazioni che in questo momento non sono a disposizione delle nostre citta”’.