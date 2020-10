Cinque migranti su circa 70 ospiti del centro di accoglienza Villa Angela a Terzigno (Napoli) sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri un gruppo di stranieri, una sessantina di persone residenti nella struttura, ha provato a lasciare il Cas e darsi alla fuga. Tutti sono stati identificati nel vicino comune di Boscoreale e sono quindi rientrati all’interno del centro di accoglienza.

“La situazione non e’ assolutamente tranquilla – spiega alla Dire il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri – perche’ le persone non positive non vogliono stare in isolamento. Ho allertato la prefettura e la zona e’ ora sorvegliata in modo piu’ serrato dalle forze dell’ordine. Sono state attivate dall’Asl tutte le procedure. La situazione va tenuta sotto controllo”.