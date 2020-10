La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso diallerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 12 di domani, domenica 11 ottobre, alle 12 di lunedì 12 ottobre sull’intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale con locali raffiche di vento. La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di «prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree».

La Protezione civile della Regione Campania segnala inoltre «la necessità di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, anche in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso». In considerazione dei danni causati dai recenti eventi (25-28 settembre e 7 ottobre) verificatisi sul territorio regionale e delle conseguenti situazioni di dissesto che si sono determinate, con «consistente rischio residuo presente nei territori interessati», la Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità locali di protezione civile «la massima vigilanza sulle aree urbane e sui corsi d’acqua ove attualmente sono presenti detriti, alberi, rami e altro materiale ostacolante il normale deflusso delle acque piovane».