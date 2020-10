Il sindaco di Torre del Greco non chiude le aree mercatali ma chiede alle guardie ambientali volontarie un presidio costante per evitare assembramenti e dunque rischi legati al Covid-19. Da alcuni giorni i volontari del Corpo Gav (Guardie ambientali volontarie) stanno svolgendo ‘attivita’ di vigilanza per evitare situazioni di possibili assembramenti, per sensibilizzare i cittadini all’uso corretto ed obbligatorio della mascherina, e per veicolare e coordinare i flussi in entrata ed in uscita e consentire cosi’ un regolare svolgimento delle vendite. In alcuni casi, fanno sapere dal Comune, li volontari hanno dotato in modo gratuito i cittadini sprovvisti degli appositi dispositivi di protezione individuali. L’idea – dice il presidente del Corpo Gav, Raffaella Belfiore, e’ nata ”dalla considerazione del numero, ogni giorno in aumento, di contagi e dalla necessita’ di far comprendere alla popolazione quanto sia necessario attenersi agli obblighi previsti dalle vigenti normative per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica”.

”Esprimo – – ha detto il sindaco Giovanni Palomba – il mio personale ringraziamento ai giovani che sono impegnati nelle zone maggiormente esposte a possibili concentrazioni di persone, offrendo il loro servizio per aiutare l’intera comunita’ in un momento particolarmente delicato”.