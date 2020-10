«Come comunicato dal Dirigente scolastico è risultata positiva un’insegnante del plesso Parco Nana, scuola dell’infanzia Custra». Ad annunciarlo è il sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo che aggiunge: «La scuola è stata per il momento chiusa e siamo in contatto con l’Asl per attivare i protocolli previsti dalla legge. Come vedete il momento è delicato, evitiamo allarmismi con la consapevolezza di adottare tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica». Chiaramente adesso scatteranno la quarantena per i contatti più stretti, alunni compresi, e di tamponi. La scuola riaprirà per le altre classi dopo la regolare sanificazione dei locali.